Мир

Учения НАТО 2024: альянс проведет репетицию нападения России — что об этом известно

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 января 2024, 18:00

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