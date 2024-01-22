Учения НАТО 2024: альянс проведет репетицию нападения России — что об этом известно

Научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в эфире телемарафона прокомментировал учения НАТО с имитацией нападения РФ. Почему НАТО проведет учения в 2024 году на случай нападения России и как будет выглядеть репетиция пятой статьи — смотри подробнее.

Учения НАТО 2024 на случай нападения России — что нужно знать

МИД России уже заявило, что учения НАТО носят провокационный и агрессивный характер. А также выдвигает обвинения в демонстрации сил на пороге у России. Питер Дикинсон говорит, что все страны НАТО понимают, что риск войны с РФ велик.

России это, конечно, невыгодно. Они же пытаются показать, что никакой угрозы нет. Что, наоборот, угроза идет России от НАТО. Россия хочет показать, что это агрессия и провокация именно против нее.

Дикинсон говорит, что у НАТО есть четкое понимание, что угроза от России серьезная и актуальная в ближайшее время. Население Запада имеет очень абстрактное представление о войне, ведь ее не было в течение нескольких поколений.

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— Для них это трудно понять, но нужно, чтобы они начинали думать. Чтобы были готовы к этому. Пока это на информационном уровне, людям объясняют, что угроза реальна. А не просто война в Украине.

У Европы выбор: либо поддерживать Украину сегодня, либо воевать с Россией завтра. Все должны понять, что первый вариант лучше.

Дикинсон отмечает, что страны и народы должны осознать, что Украина должна победить Россию для безопасности других стран. Поэтому помощь и финансирование необходимы.

Кроме этого, он упомянул о митингах и движениях в Башкирии, Дагестане, Ингушетии и Чечне. Они могут ускорить распад РФ. После распада России можно будет говорить о ее разоружении. Но в то же время страны Запада боятся распада РФ на разные образования, поэтому так нерешительны в действиях.

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