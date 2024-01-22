Навчання НАТО 2024: альянс проведе репетицію нападу Росії — що про це відомо

Науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон в ефірі телемарафону прокоментував навчання НАТО з імітацією нападу РФ. Чому НАТО проведе навчання у 2024 на випадок нападу Росії та який вигляд матиме репетиція п’ятої статті — дивися детальніше.

Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати

МЗС Росії вже заявило, що навчання НАТО мають провокаційний та агресивний характер. А також закидає звинувачення про демонстрацію сил на порозі в Росії. Пітер Дікінсон каже, всі країни НАТО розуміють, що ризик війни з РФ великий.

Росії це, звісно ж, невигідно. Адже вони намагаються показати, що жодної загрози немає. Що навпаки, загроза йде Росії від НАТО. Росія хоче показати, що це агресія та провокація саме проти неї.

Дікінсон каже, НАТО має чітке розуміння, що загроза від Росії серйозна і актуальна найближчим часом. Населення Заходу має дуже абстрактне уявлення про війну, адже її не було протягом кількох поколінь.

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— Для них це важко зрозуміти, але потрібно, щоб вони починали думати. Щоб були готовими до цього. Поки що це на інформаційному рівні, людям пояснюють, що загроза реальна. А не просто війна в Україні.

У Європи вибір: або підтримувати Україну сьогодні, або воювати з Росією завтра. Всі мають зрозуміти, що перший варіант кращий.

Дікінсон наголошує, країни та народи мають зрозуміти, що Україна має перемогти Росію для безпеки інших країн. Тому допомога та фінансування необхідні.

Крім цього він згадав про мітинги та рухи в Башкирії, Дагестані, Інгушетії та Чечні. Вони можуть прискорити розпад РФ. Після розпаду Росії можна буде говорити про її роззброєння. Але водночас країни Заходу бояться розпаду РФ на різні утворення, тому такі нерішучі у діях.

Раніше ми розповідали, скільки ракет росіяни виготовляють щомісяця.

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