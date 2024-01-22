Світ

Навчання НАТО 2024: альянс проведе репетицію нападу Росії — що про це відомо

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Січня 2024, 18:00

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