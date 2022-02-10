Россия намерена вывезти своих дипломатов из Украины? Последние новости о ситуации с российской агрессией

Россия намерена вывезти своих дипломатов из Украины.

Министр иностранных дел РФ заявил — наверное, посоветует неосновному персоналу дипмиссии на время вернуться домой.

По данным британской разведки, в ближайшие дни, вероятно, является самым опасным моментом в противостоянии России и Украины.

Сегодня у нашей границы начались совместные российско-белорусские учения.

А Черное и Азовское море фактически заблокированы для Украины.