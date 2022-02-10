Мир

Россия намерена вывезти своих дипломатов из Украины? Последние новости о ситуации с российской агрессией

Артем Сорокин, журналист программы Викна-новости 10 февраля 2022, 17:45

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