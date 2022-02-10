Росія думає вивезти своїх дипломатів з України? Останні новини про ситуацію з російською агресією

Росія подумує вивезти своїх дипломатів з України.

Міністр закордонних справ РФ заявив — напевне, порадить неосновному персоналу дипмісії на якийсь час повернутися додому.

За даними британської розвідки, найближчі дні, ймовірно, є найнебезпечнішим моментом у протистоянні Росії та України.

Сьогодні біля нашого кордону розпочалися спільні російсько-білоруські навчання.

А Чорне та Азовське моря фактично заблоковані для України.