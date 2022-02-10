Світ

Росія думає вивезти своїх дипломатів з України? Останні новини про ситуацію з російською агресією

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини 10 Лютого 2022, 17:45

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