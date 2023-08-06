Второй день саммита в Джидде: первые договоренности и что уже известно

Сегодня в саудовском городе Джидде проходит второй день консультаций советников по национальной безопасности более 40 стран мира. Говорят о Формуле мира Владимира Зеленского. Все детали результатов первого дня пока не раскрывают. Впрочем, итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что участники достигли согласия по некоторым вопросам.

В частности, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенство Устава ООН. Также договорились создать рабочие группы и начали переговоры о времени проведения предстоящего саммита на уровне глав государств.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нынешнюю встречу несомненным успехом, потому что Киеву удалось собрать за общим столом представителей разных уголков мира.

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Политик отмечает, что стороны ищут компромисс — Запад хочет комплексного стратегического поражения России, остальные страны, поддерживающие связи с Москвой, хотели бы в войне “ничью”. Климкин отмечает, что Украина критически нуждается в их общем видении, что не требовало бы от нас стратегических уступок.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известно о Саммите мира, который будет базироваться на Формуле мира Владимира Зеленского.

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