Другий день саміту у Джидді: перші домовленості й що вже відомо

Сьогодні в саудівському місті Джидді проходить другий день консультацій радників із нацбезпеки понад 40 країн світу. Говорять про Формулу миру Володимира Зеленського. Всіх деталей результатів першого дня поки що не розкривають. Утім італійське видання Corriere della Sera повідомляє, що учасники досягли згоди з деяких питань.

Зокрема, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенство Статуту ООН. Також домовилися створити робочі групи, і почали переговори про час проведення майбутнього саміту на рівні глав держав.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав нинішню зустріч безсумнівним успіхом, бо Києву вдалося зібрати за спільним столом представників різних куточків світу.

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Політик наголошує, сторони шукають компроміс — Захід хоче комплексної стратегічної поразки Росії, решта країн, які підтримують зв’язки з Москвою, хотіли б у війні “нічиєї”. Клімкін наголошує, що Україна критично потребує їхнього спільного бачення, що не вимагало б від нас стратегічних поступок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомо про Саміт миру, який буде базуватися на Формулі миру Володимира Зеленського.

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