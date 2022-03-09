єДокумент для украинцев, восстановление страны и регистрация разрушенного имущества — обращение Шмыгаля

— 2 недели идет наша освободительная война. 2 недели мы сопротивляемся российскому нашествию, — начал свое обращение к украинскому народу премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Окна публикуют полный текст обращения Шмыгаля от 09 марта 2022:

Украинская армия

— Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Вчера прошел очередной аукцион по продаже военных облигаций на 6,6 млрд грн.

Также Национальный банк Украины принял решение о выкупе военных облигаций правительства еще на 20 млрд грн.

Помощь мирового сообщества

Благодаря усилиям президента Украины, правительства, дипломатов все больше стран присоединяются к проукраинской коалиции. Нам помогают десятки стран и организаций: финансово, гуманитарно, военно.

Вчера США увеличили с 10 млрд. до 12 млрд. долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре рассмотрит Конгресс.

Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 млн. долларов.

Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении “пакета устойчивости” в сумме 2 млрд. евро для поддержки Украины.

А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине $1,4 млрд экстренной поддержки.

На следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн. евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд. евро. Через неделю – второй транш.

— Хочу поблагодарить тех предпринимателей и компаний, которые сегодня, в военное время, платят налоги, выплачивают заработную плату своим сотрудникам и всячески поддерживают армию.

Ваш вклад в победу неоценим! Спасибо, – добавил Денис Шмигаль

Какие важные шаги делает Правительство

Ориентировочно уже через неделю в приложении Дії мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены кафиров, сможет оставить заявку на возмещение в Дії.

Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг.

Документы украинцев

Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в Дії также появится новое временное цифровое удостоверение.

єДокумент будет очень гибок: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям Дії.

Резерв продовольствия

Государство произведет выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной на средства государственного бюджета.

Это позволит обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания.

Продолжаем расширять список критического импорта. Поддерживаем работу критической инфраструктуры. Делаем все, чтобы наша армия и тыл были лучше обеспечены.

И мы победим. А потом мы построим новую, свободную и счастливую Украину.

Наши города на Севере, Востоке и Юге снова расцветут.

Наши люди вернутся. Вернутся в свои новые, отстроенные дома.

И в день рождения Тараса Шевченко премьер-министр завершил свое обращение словами украинского художника:

… И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет иметь,

И будут люди на земле.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также рассказал о плане восстановления Украины после войны с Россией.