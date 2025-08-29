Иловайская трагедия — 11 лет. Как продолжались бои и что вспоминают военные

29 августа 2024 года — 11 лет битве за Иловайск. Ее называют величайшей трагедией нынешней войны времен АТО. Бой за Иловайск — коварный расстрел украинских подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и добровольцев, которые были вынуждены выходить через так называемый зеленый коридор из окружения.

Тогда в августе 2014 года случилось и прямое вторжение многотысячных российских подразделений, которое не заметил мир. С 2019-го Указом Президента, 29 августа, в Украине — День памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Россияне расстреливали наших защитников вплотную: 10 лет от Иловайской трагедии

Летом 2014 года наши войска успешно проводят АТО и шаг за шагом постепенно вытесняют российские террористические войска с территории Донецкой и Луганской областей и уверенно освобождают города и села.

18 августа первые добровольческие батальоны МВД и подразделения ВСУ вошли в большой железнодорожный узел Иловайск, на 40 км южнее Донецка и закрепились в городе. Там начались городские бои.

Освобождение Иловайска позволило бы нашим войскам заблокировать с юга подразделения пророссийских боевиков и продолжить зачистку востока Украины. Чтобы этого не допустить, Россия стянула к границе как минимум 45-тысячную группировку и начала массированные обстрелы со своей территории.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года Россия совершила самое масштабное прямое вторжение на Донбасс за весь период АТО. 3,5 тысячи личного состава и 60 танков, более 300 бронетранспортеров вошли в Донецкую область.

Силы обороны Украины оказались в окружении, тогда военное руководство договорилось о зеленом коридоре, Москва пообещала выпустить наших защитников. Но 29 августа россияне нарушили договоренности — в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны наших военных.

Тогда, по официальным данным, погибли по меньшей мере 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 158 пропали без вести, 300 оказались в плену.

Доброволец батальона Донбасс Михаил Николов с позывным Лермонтов выжил, но раненым попал в плен. После освобождения продолжил воевать.

Мотивация была безумной. Мотивация была не просто освобождение оккупированных территорий от сепаратизма, а Крыма от российских войск. Это было перевоплощение Украины — мы все были воспитаны в идеях Майдана.

— Оставшиеся в живых из батальона Донбасс выступали, писали и говорили, что россиянам верить нельзя, российским офицерам верить нельзя, надо готовиться к новому вторжению, — добавил Михаил.

В День памяти защитников Украины скажите спасибо каждому герою и почтите память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу.

