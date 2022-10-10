Актуальная карта боевых действий в Украине 10 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Построение эффективных стратегий и освоение новейшего вооружения — это те вещи, которые не будут ждать россиян в ближайшем столетии. Это и станет одной из причин, что оккупанты непременно проиграют и исчезнут с карты боевых действий в Украине.
Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои и придумывать новые способы, чтобы быстрее и качественнее выбивать захватчиков с нашей земли.
Традиционно за ситуацией на фронте и опасными направлениями следит Генштаб ВСУ и публикует оперативную информацию в Украине. В то же время эксперты Института исследования войны изучают настроения противника в тылу и на передовой, чтобы знать, как россияне двигаются к своему безусловному поражению.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует взрыв на Крымском мосту:
Масштабный взрыв повредил мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. Взрыв не нарушит навсегда критические российские линии в Крым, но, вероятно, усугубит трение в логистике РФ.
Масштабный взрыв повредил мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. Взрыв не нарушит навсегда критические российские линии в Крым, но, вероятно, усугубит трение в логистике РФ.
Также эксперты отмечают, что Кремль, по всей вероятности, продолжает выставлять Министерство обороны России козлом отпущения за взрыв на Керченском мосту и другие неудачи российской армии, чтобы отвести вину от Путина.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.
От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.
Для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них — ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, три объекта это критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, семь — промышленные объекты.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла девять ударов. Подтверждено поражение семи мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.
Также украинские военные уверенно продвигаются на Юге страны и ежедневно оттесняют оккупантов. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала об оперативной ситуации на Херсонском направлении.
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