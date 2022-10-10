Актуальная карта боевых действий в Украине 10 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Построение эффективных стратегий и освоение новейшего вооружения — это те вещи, которые не будут ждать россиян в ближайшем столетии. Это и станет одной из причин, что оккупанты непременно проиграют и исчезнут с карты боевых действий в Украине.

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои и придумывать новые способы, чтобы быстрее и качественнее выбивать захватчиков с нашей земли.

Традиционно за ситуацией на фронте и опасными направлениями следит Генштаб ВСУ и публикует оперативную информацию в Украине. В то же время эксперты Института исследования войны изучают настроения противника в тылу и на передовой, чтобы знать, как россияне двигаются к своему безусловному поражению.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует взрыв на Крымском мосту:

Масштабный взрыв повредил мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. Взрыв не нарушит навсегда критические российские линии в Крым, но, вероятно, усугубит трение в логистике РФ.

Также эксперты отмечают, что Кремль, по всей вероятности, продолжает выставлять Министерство обороны России козлом отпущения за взрыв на Керченском мосту и другие неудачи российской армии, чтобы отвести вину от Путина.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов противника пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.

Для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

направлениях обстановка остается без существенных изменений. На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариково Сумской области. Не пересекая государственную границу, враг нанес авиационные удары, задействовав армейскую авиацию.

направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сумской области. Не пересекая государственную границу, враг нанес авиационные удары, задействовав армейскую авиацию. На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них — Белый Колодец, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Красная Заря . Применял ударные БПЛА.

направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них — . Применял ударные БПЛА. На Краматорском направлении оккупанты оказывали огневое воздействие из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Первомайское, Серебрянка и Терны. Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцевое, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк .

направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов . На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка .

направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов . На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. С танков, минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Вольное Поле, Угледар, Времовка, Новоселка, Полтавка и Чаривное.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них — ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, три объекта это критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, семь — промышленные объекты.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла девять ударов. Подтверждено поражение семи мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.

Также украинские военные уверенно продвигаются на Юге страны и ежедневно оттесняют оккупантов. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала об оперативной ситуации на Херсонском направлении.

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