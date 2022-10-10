Актуальна карта бойових дій в Україні 10 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Побудова ефективних стратегій та освоєння новітнього озброєння — це ті речі, які не чекатимуть на росіян у найближчому столітті. Це і стане однією з причин, що окупанти неодмінно програють та зникнуть з карти бойових дій в України.

Натомість українські військові продовжують вести запеклі бої та вигадувати нові способи, щоб швидше та якісніше вибивати загарбників з нашої землі.

Традиційно за ситуацією на фронті та небезпечними напрямками слідкує Генштаб ЗСУ та публікує оперативну інформацію в Україні. Водночас експерти Інституту дослідження війни вивчають настрої противника в тилу та на передовій, щоб знати, як росіяни рухаються до своєї безумовної поразки.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує вибух на Кримському мосту:

Масштабний вибух пошкодив міст, який сполучає окупований Крим з Росією. Вибух не порушить назавжди критичні російські лінії до Криму, але, ймовірно, посилить тертя в логістиці РФ.

Також експерти зазначають, що Кремль, ймовірно, продовжує виставляти Міністерство оборони Росії цапом відпущення за вибух на Керченському мосту та інші невдачі російської армії, щоб відвести провину від Путіна.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів противника постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка.

Для ударів по Запоріжжю противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами та засобами ППО в акваторії Чорного моря.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, ворог завдав авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них — Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря . Застосовував ударні БПЛА.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк .

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка .

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. З танків, мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області, під удари потрапили 38 об’єктів, з них — жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, три об’єкти це критична інфраструктура та життєзабезпечення, сім — промислові об’єкти.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала дев’ять ударів. Підтверджено ураження семи місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.

Також українські військові впевнено просуваються на Півдні країни та щодня відтісняють окупантів. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Херсонському напрямку.

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