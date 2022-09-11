Актуальная карта боевых действий в Украине 11 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Украина начинает очередной день обороны. ВСУ каждый день приближают день победы Украины. А вот гражданским следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны прокомментировали наступательные действия украинской армии: контрнаступательная операция ВСУ на Херсонском направлении для разгрома российской армии продолжается одновременно с украинской операцией на линии Харьков — Изюм.

ВСУ продолжает обстреливать российские понтонные и паромные переправы, что свидетельствует о долгосрочных намерениях уничтожать наземные линии связи военных РФ.

Украинские силы поддерживают строгую оперативную тишину на юге Украины — делая вид, что продвижения не происходит. Вероятно, ВСУ также действуют в нескольких направлениях Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2022 года

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.

Враг ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашего государства.

В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Пруд и Брускинское.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. В целях поддержания войск вооруженных сил Республики Беларусь в боеготовности, в очередной раз продлен срок учений.

В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Сиверском направлении — неподалеку от Белополья и Линового Сумской области;

направлении — неподалеку от Белополья и Линового Сумской области; на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Победа, Большие Проходы, Борщева и Замуловка;

на Славянском направлении — в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дубровное, Карнауховка, Довгенькое и Дмитровка;

направлении — в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дубровное, Карнауховка, Довгенькое и Дмитровка; на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спирне;

направлении — в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спирне; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;

направлении — в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое; на Авдеевском направлении — у Красногоровки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Карловки и Первомайского;

направлении — у Красногоровки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Карловки и Первомайского; на Новопавловском направлении — вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки;

направлении — вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времивки; на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Ровнополье, Новоселка, Свободное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;

направлении — в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Ровнополье, Новоселка, Свободное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка; на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Великое Артаково, Благодавка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийские обстрелы подверглись более двадцати населенным пунктам.

Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса путем перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения.

Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения “хан” переведены в 9-й полк морской пехоты.

Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызской республике.

В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. Так, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Оккупанты пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

В Новой Каховке оккупанты ужесточили фильтрационные меры с участием сотрудников ФСБ России — проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным Силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.

Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена ​​потом.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.

За текущие сутки в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.

Как проходит контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении — узнай в материале.

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