Актуальная карта боевых действий в Украине 11 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Украина начинает очередной день обороны. ВСУ каждый день приближают день победы Украины. А вот гражданским следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны прокомментировали наступательные действия украинской армии: контрнаступательная операция ВСУ на Херсонском направлении для разгрома российской армии продолжается одновременно с украинской операцией на линии Харьков — Изюм.
ВСУ продолжает обстреливать российские понтонные и паромные переправы, что свидетельствует о долгосрочных намерениях уничтожать наземные линии связи военных РФ.
Украинские силы поддерживают строгую оперативную тишину на юге Украины — делая вид, что продвижения не происходит. Вероятно, ВСУ также действуют в нескольких направлениях Херсонской области.
Украинские силы поддерживают строгую оперативную тишину на юге Украины — делая вид, что продвижения не происходит. Вероятно, ВСУ также действуют в нескольких направлениях Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Враг ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций наших подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашего государства.
В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Пруд и Брускинское.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. В целях поддержания войск вооруженных сил Республики Беларусь в боеготовности, в очередной раз продлен срок учений.
В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.
Враг продолжает нести потери. В частности, в результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.
Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса путем перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения.
Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения “хан” переведены в 9-й полк морской пехоты.
Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызской республике.
Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызской республике.
В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. Так, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.
Оккупанты пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.
В Новой Каховке оккупанты ужесточили фильтрационные меры с участием сотрудников ФСБ России — проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным Силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.
Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.
Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.
Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена потом.
В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения пунктов управления, живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.
За текущие сутки в результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.
Как проходит контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении — узнай в материале.
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