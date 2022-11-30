Актуальная карта боевых действий в Украине 30 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока враг пытается погрузить украинцев во тьму, мы продолжаем поиски света. Вероятно, именно это и помогает нам видеть, как ежедневно шаг за шагом ВСУ освобождают украинские территории на карте боевых действий.

Чтобы не останавливать этот процесс, следует продолжать сохранять веру в наших защитников и освещать их путь своей любовью и поддержкой.

А за изменениями в оперативной ситуации и успехами ВСУ можно следить в ежедневных отчетах украинского Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

— территория, освобожденная от россиян. Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

— территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года. Серые участки — нуждаются в уточнении.

— нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

— временно захваченная оккупантами территория. Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

— Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Недавние заявления о том, что Россия завоевала Бахмут 27 и 28 ноября, не предвещают неизбежное оцепление города.

Кроме того, эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшую неделю. Однако такая подготовка, вероятно, направлена ​​на поддержку последних темпов ударов, а не на их эскалацию из-за ограничений российского ракетного арсенала.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования пострадавших подразделений, а также формирования новых частей и подразделений.

За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области и совершил 26 авиационных ударов и десять обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск.

Враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударка противник применил ударные БПЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озерное Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомыхайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Чаривное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времиевка, Червоное Херсонской области.

В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности, города Херсон.

Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области. Потери противника составили до 470 человек ранеными, уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.

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