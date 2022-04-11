Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 апреля

Слухи о плодородии украинского чернозема веками путешествуют по миру. Когда-то немцы вывозили его, ведь считали ценнее золота.

Поэтому российские оккупанты тоже решили проверить плодородие украинской земли, а точнее сделать наш чернозем еще более плодородным, даже без семечек в карманах.

В Украине продолжаются бои, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает украинцев об опасных направлениях и сообщает, где ведутся бои на 11 апреля.

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Актуальная карта боевых действий 11.04.2022

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Опасные направления

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил — на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение — занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

Российские войска активно начали обстреливать Харьков. В сутки было 66 обстрелов, а снаряды начали пускать на парашютах. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Харькове.