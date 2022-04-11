Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 квітня

Чутки про родючість українського чорнозему століттями мандрують світом. Колись німці вивозили його, адже вважали ціннішим за золото.

Тож російські окупанти теж вирішили перевірити родючість української землі, а точніше зробити наш чорнозем ще родючішим, навіть без насіння в кишенях.

В Україні тривають бої, тому Генштаб ЗСУ попереджає українців про небезпечні напрямки та повідомляє, де точаться бої станом на 11 квітня.

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Актуальна карта бойових дій 11.04.2022

А міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Небезпечні напрямки

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил — на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення — зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Російські війська активно почали обстрілювати Харків. За добу було 66 обстрілів, а снаряди почали пускати на парашутах. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Харкові.