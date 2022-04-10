ЗСУ втримали село Мощун, цим вберегли Київ. Розповідаємо, як захищали форпост

Українські військові зроблять усе, але не віддадуть рідну землю ворогу! Вони вже це довели у боях в Київській області, вони не здали Київ, так і не здадуть Україну.

Село Мощун було ключовим у боях на Київщині, адже воно могло стати воротами до Києва. Тому втримати цей форпост було надважливим завданням.

Наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі.

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Вони втримали Мощун, 21 березня 2022 року воно було звільнене, цим захистили Київ.

Командир роти 72 ОМБр Роман “Ревізор” розповідає, що російські військові порозгрібали та поперевертали усе — нічого не залишилося.

Наша артилерія дуже сильна допомагала, дуже точно працювала. Передавали точки, де знаходиться техніка, жива сила тощо.

Проте росіяни залишили по собі багато неприємних “сюрпризів”, тікаючи вони замінували велику площу земель та залишили боєприпаси. ДСНС та піротехніки розміновують територію. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Київській області.