ВСУ удержали село Мощун, тем самым уберегли Киев. Рассказываем, как защищали форпост

Украинские военные сделают все, но не отдадут врагу родную землю! Они уже доказали это в боях в Киевской области, они не сдали Киев, так и не сдадут Украину.

Село Мощун было ключевым в боях Киевской области, ведь оно могло стать воротами в Киев. Поэтому удержать этот форпост было очень важной задачей.

Наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше.

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Они удержали Мощун, 21 марта 2022 оно было освобожденно, этим защитили Киев.

Командир роты 72 ОМБр Роман “Ревизор” рассказывает, что российские военные разгребали и переворачивали все — ничего не осталось.

Наша артиллерия очень сильно помогала, очень точно работала. Передавали точки, где находится техника, живая сила и т.д.

Однако россияне оставили после себя много неприятных сюрпризов, убегая они заменяли большую площадь земель и оставили боеприпасы. ГСЧС и пиротехники разминируют территорию. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Киевской области.