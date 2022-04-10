Украина

ВСУ удержали село Мощун, тем самым уберегли Киев. Рассказываем, как защищали форпост

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 апреля 2022, 22:30
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ВСУ удержали село Мощун, тем самым уберегли Киев. Рассказываем, как защищали форпост
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