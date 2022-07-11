Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июля

Глаза украинских воинов не всегда могут увидеть врага лично, но все же в любую минуту готовы дать ему отпор. Мирные жители каждый день могут видеть на карте боевых действий, где находятся оккупанты, но вступить в прямую борьбу с ними могут только на информационном фронте или отправив средства для ВСУ.

Поэтому пока украинские военные выполняют свою чрезвычайно важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать поддерживать их и не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 11 июля 2022 года

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачивск, Волфиное, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области.

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Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанового.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенковое, Вернополье, Великая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоное и Сулыговка.

Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, после чего отошел.

Непросто живется и городкам, находящимся вблизи фронта. Читай, как живет Славянск, который оккупанты уничтожают вместе с его жителями.

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