Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня

Очі українських воїнів не завжди можуть побачити ворога особисто, але все ж таки будь-якої хвилини готові дати йому відпір. Мирні жителі щодня можуть бачити на карті бойових дій, де знаходяться окупанти, але вступити у пряму боротьбу з ними можуть лише на інформаційному фронті чи надіславши кошти для ЗСУ.

Тож поки українські військові виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати підтримувати їх та не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 11 липня 2022 року

На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області.

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Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка.

Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, після чого відійшов.

Непросто живеться і містечкам, що знаходяться поблизу фронту. Читай, як живе Слов’янськ, який окупанти знищують разом із його жителями.

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