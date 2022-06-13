Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июня

Пока мы продолжаем мечтать о том, какой будет Украина после войны и восстановления, воины ВСУ продолжают оберегать нашу свободу.

Однако мирному населению нужно не терять бдительность и прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 13 июня 2022 года

На Северском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

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На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Противник безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное. На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина. На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения. На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.

Напомним, раньше мы рассказывали, как поддержать близкого человека, который на войне.