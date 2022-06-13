Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня

Поки ми продовжуємо мріяти про те, якою буде Україна після війни та відбудови, воїни ЗСУ продовжують оберігають нашу свободу.

Однак мирному населенню потрібно не втрачати пильність та дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 13 червня 2022 року

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

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На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Противник безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

Ворог завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати близьку людину, що на війні.