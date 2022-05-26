Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 мая

Торговые центры, музеи и больницы. Раньше казалось, что их ничего не связывает. Однако теперь их объединяют между собой российские снаряды, пытающиеся уничтожать все, чего у них нет – культуры и цивилизации.
Поэтому, пока страна-оккупант будет двигаться в направлении Палеолита, Украина продолжит шагать в цифровое будущее мира.
А мирному населению пока нужно прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении.
Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении.
Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.
На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска.
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска.
Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.
Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.
Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.
Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, возможно ли второе наступление на Чернигов и Сумы.