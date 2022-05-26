Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 мая

Торговые центры, музеи и больницы. Раньше казалось, что их ничего не связывает. Однако теперь их объединяют между собой российские снаряды, пытающиеся уничтожать все, чего у них нет – культуры и цивилизации.

Поэтому, пока страна-оккупант будет двигаться в направлении Палеолита, Украина продолжит шагать в цифровое будущее мира.

А мирному населению пока нужно прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 26 мая 2022 года

Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении.

Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска.

Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, возможно ли второе наступление на Чернигов и Сумы.