Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 апреля

Вся культура народа – в его песнях. Да, к сожалению мы знаем, чем жил все эти годы наш враг, когда он пытался навязать украинцам свое так называемое творчество и мировоззрение, мечтая переехать жить в Лондон, имея только рюмку водки на столе.
Однако скоро поминальная неделя, пусть теперь только вспоминает о своих желаниях и со страхом ждет, когда отправится в потусторонний мир к таким же убийцам и преступникам, как и он.
Доставку оккупантов в ад оформит ВСУ. А чтобы им не мешать, мирных украинцев Генштаб просит помнить о потенциально опасных путях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
На Слобожанском направлении враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.
На направлении Изюм – Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.
На направлении Изюм – Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.
На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку.
Российские оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, с потерями отошли.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией.
Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.
Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.
На временно захваченной территории Харьковской области, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники.
На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого референдума и продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.
В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, был введен “красный” уровень террористической опасности.
Напомним, ранее временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волина записал обращение из заблокированного Мариуполя и вновь напомнил о просьбе защитников города применить процедуру extraction.