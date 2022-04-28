Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 квітня

Уся культура народу — у його піснях. Так, на жаль, ми знаємо, чим жив усі ці роки наш ворог, коли він намагався нав’язати українцям свою так звану творчість та світобачення, мріючи переїхати жити в Лондон, маючи лише чарку горілки на столі.

Однак скоро поминальний тиждень, нехай тепер лише згадує про свої бажання та зі страхом чекає, коли відправиться у потойбіччя до таких же вбивць та злочинців, як і він.

Доставку окупантів у пекло оформить ЗСУ. А щоб їм не заважати, мирних українців Генштаб просить пам’ятати про потенційно небезпечні шляхи та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 28 квітня 2022 року

Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли з артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

На напрямку Ізюм – Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ, під прикриттям вогню артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пального, проводять повітряну розвідку.

Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.

Противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ в районі Курахового.

На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки, де здійснюється ремонт та відновлення військової техніки.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого “референдуму” та продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям.

В придністровському регіоні Республіки Молдова, у зв’язку з численними провокаціями з боку Росії, запроваджено “червоний” рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, раніше тимчасово виконуючий обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина записав звернення із заблокованого Маріуполя та знову нагадав про прохання захисників міста застосувати процедуру extraction.