Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 апреля

Мы уже больше 8 лет думаем, что россияне забыли на нашей земле. Более двух месяцев вся территория нашей страны страдает от ракетных ударов. Мы боремся за наш дом, за семьи, за нашу землю. А за что сражаются россияне?

Недавно наш президент сказал, что их миссия “украсть унитаз и умереть”. Поэтому наши ВСУ устраивают оккупантам по адски горячую встречу.

Именно поэтому на территории нашей страны идут бои и нужно знать безопасные направления движения, чтобы эвакуироваться или доставлять гуманитарную помощь.

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Карта боевых действий в Украине 29 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 29 апреля 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что самая большая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК Искандер-М. Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил.

По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию Российской Федерации батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.

Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области российской федерации на Харьковскую область. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврийском направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании наших подразделений в районе завода Азовсталь с целью недопущения их прорыва.

В направлении Донецк — Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучне и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Враг снова начал обстреливать столицу. Ранее мы сообщали о взрывах в Киеве и о том, что стало известно.