Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 квітня

Ми вже понад 8 років гадаємо, що росіяни забули на нашій землі. Понад два місяці вся територія нашої країни страждає від ракетних ударів. Ми боремося за наш дім, за наші родини, за нашу землю. А за що борються росіяни?

Нещодавно наш президент сказав, що їхня місія “вкрасти унітаз та померти”. Тож наші ЗСУ влаштовують окупантам пекельно-гарячу зустріч.

Саме через це на території нашої країни точаться бої й треба знати безпечні напрямки руху, щоб евакуюватися чи доставляти гуманітарну допомогу.

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Карта бойових дій в Україні 29 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 29 квітня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК Іскандер-М. Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил.

За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області російської федерації на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню й артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог без успіху намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк — Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Ворог знову почав обстрілювати столицю. Раніше ми повідомляли про вибухи в Києві та що стало відомо.