Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 августа

Мы все мечтаем о мирных ночах, пронизанных пением сверчков, а не воем сирен или плачем взрывов. О заполненных площадках, озаренных детскими улыбками. И карте боевых действий, что потребуется только историкам, которые будут исследовать феномен нашей победы.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 7 августа 2022 года

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Зализного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка. Также под вражеским огнем оказались Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровное, Грушуваха, Богородичное и Маяк.

Отдельные подразделения врага безуспешно пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, после поражения отошли.

На Краматорском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого. Также враг обстрелял районы Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда.

Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. Во всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализничного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые позиции. Также оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

Однако стоит не забывать и о пленных украинских защитниках, которые делали все возможное от себя, чтобы защищать нашу независимость. Читай, как прошел спортивный флешмоб в поддержку украинских пленников.

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