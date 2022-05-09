Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 мая 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 травня

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0:03:24
Яка ситуація в Одесі
Заминированные пляжи, сотни мин в Черном море, но украинцев сломать нельзя! Как сейчас живет Одесса
0:06:02
звернення Зеленського
Мы уже — полноправная часть свободного мира и объединенной Европы! Обращение Зеленского к украинцам
0:01:17
Втрати Росії в Україні 8 травня
ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском направлении, а оккупанты за сутки потеряли сотни солдат
Джилл Байден в Україні
Хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. Приїзд Джилл Байден до України та повернення дипломатів США
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