Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 мая

В России говорят, что парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Странно, а что случилось? Возможно, это потому, что сотни единиц российской военной техники были уничтожены нашими ВСУ?

На территории Украины продолжаются активные боевые действия и нужно знать безопасные направления движения.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 9 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА Байрактар, поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

В Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку путем перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврийском направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Удачи не имел.

На Северодонецком направлении враг пытается овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха нет.

На Попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.

Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха нет, продолжаются бои.

На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха нет.

На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахе, Ясной Поляне.

На Южнобужском направлении противник силами в 15 батальонных тактических групп пытается удержать занятые позиции. Активных боевых действий не производит. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений наших войск. Проводил восполнение потерь. Применил армейскую авиацию в районе населённого пункта Карьерное.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Российские военные в дальнейшем продолжают наносить удары по мирному населению Украины. Раньше мы рассказывали об авиаударе по школе в Белогородке.