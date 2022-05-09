Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 травня

У Росії говорять, що парад до Дня перемоги пройде без військової техніки. Дивно, а що ж трапилось? Можливо це тому, що сотні одиниць російської воєнної техніки були знищені нашими ЗСУ?

На території України тривають активні бойові дії й треба знати безпечні напрямки руху.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Оперативна обстановка в Україні станом на 9 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА Байрактар, підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання шляхом переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА Орлан-10 з метою уточнення позицій наших військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має.

На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.

Веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, тривають бої.

На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має.

На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.

На Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводив поповнення втрат. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар’єрне.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Російські військові надалі продовжують завдавати ударів по мирному населенню України. Раніше ми розповідали про авіаудар по школі в Білогородці.