Линия фронта достаточно динамичная, украинские военные вынуждены делать маневры: свежие новости из Авдеевки

Авдеевка остается в центре внимания украинцев, продолжаются тяжелые бои. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона Єдині новини поделился актуальными новостями о ситуации в Авдеевке.

По его словам, ситуация остается очень напряженной, но контролируемой ВСУ.

Авдеевка сегодня: что известно о ситуации в городе 15 февраля 2024

Лиховой поделился статистикой за прошедшую ночь, с 18:00 14 февраля до 06:00 15 февраля, россияне потеряли 208 человек личного состава. Среди них безвозвратные потери россиян из Авдеевского направления до остальных направлений зоны ОСУВ Хортица составляют 20 к 1.

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— Это красноречивое свидетельство, насколько ожесточенна ситуация для врага именно на Авдеевском направлении. Если говорить о всей операционной зоне ОСУВ Таврия, то за прошедшие сутки враг нанес 43 авиаудара, провел 63 боевых столкновения, совершил 1080 артобстрелов. Львиная доля этих цифр — Донецкая область, Авдеевское направление, — комментирует Лиховой.

Что касается самой Авдеевки, пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления говорит, что там линия фронта достаточно динамична. Происходит манёвр нашими подразделениями для отхода в некоторых местах на более выгодные позиции и кое-где — отбивание позиций.

— Ключевое сообщение по этому поводу: поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но привлечена запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее, — сообщает Лиховой.

Он говорит, что россияне имеют преимущество в личном составе, авиации и артиллерии, имеют преимущество в снарядах. Наша авиация, ракетные войска, артиллерия тоже работают, но в пределах своих возможностей.

Но не нужно подыгрывать российской пропаганде касательно ситуации в Авдеевке. Каждое подразделение знает свой манёвр, имеет свою задачу, видна также общая картина событий, которая складывается, предусмотрены запасные варианты развития событий. Видно, куда враг хочет войти.

Кроме этого, Лиховой отметил, что в ОСУВ Таврия есть еще два ответственных направления, на которых происходят определяющие события: Марьинское, где враг штурмует Новомихайловку и Георгиевку, и Ореховское, группировка врага, которая собралась там, преобладает в личном составе группировки на Авдеевском направлении.

Глава Авдеевской МВА продолжает работать в городе и призывает людей к эвакуации. Ранее Виталий Барабаш в интервью рассказывал о реальности в Авдеевке и возможно ли ее восстановление.

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