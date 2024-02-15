Линия фронта достаточно динамичная, украинские военные вынуждены делать маневры: свежие новости из Авдеевки

Авдеевка остается в центре внимания украинцев, продолжаются тяжелые бои. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона Єдині новини поделился актуальными новостями о ситуации в Авдеевке.
По его словам, ситуация остается очень напряженной, но контролируемой ВСУ.
Лиховой поделился статистикой за прошедшую ночь, с 18:00 14 февраля до 06:00 15 февраля, россияне потеряли 208 человек личного состава. Среди них безвозвратные потери россиян из Авдеевского направления до остальных направлений зоны ОСУВ Хортица составляют 20 к 1.
— Это красноречивое свидетельство, насколько ожесточенна ситуация для врага именно на Авдеевском направлении. Если говорить о всей операционной зоне ОСУВ Таврия, то за прошедшие сутки враг нанес 43 авиаудара, провел 63 боевых столкновения, совершил 1080 артобстрелов. Львиная доля этих цифр — Донецкая область, Авдеевское направление, — комментирует Лиховой.
Что касается самой Авдеевки, пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления говорит, что там линия фронта достаточно динамична. Происходит манёвр нашими подразделениями для отхода в некоторых местах на более выгодные позиции и кое-где — отбивание позиций.
— Ключевое сообщение по этому поводу: поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но привлечена запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее, — сообщает Лиховой.
Он говорит, что россияне имеют преимущество в личном составе, авиации и артиллерии, имеют преимущество в снарядах. Наша авиация, ракетные войска, артиллерия тоже работают, но в пределах своих возможностей.
Но не нужно подыгрывать российской пропаганде касательно ситуации в Авдеевке. Каждое подразделение знает свой манёвр, имеет свою задачу, видна также общая картина событий, которая складывается, предусмотрены запасные варианты развития событий. Видно, куда враг хочет войти.
Но не нужно подыгрывать российской пропаганде касательно ситуации в Авдеевке. Каждое подразделение знает свой манёвр, имеет свою задачу, видна также общая картина событий, которая складывается, предусмотрены запасные варианты развития событий. Видно, куда враг хочет войти.
Кроме этого, Лиховой отметил, что в ОСУВ Таврия есть еще два ответственных направления, на которых происходят определяющие события: Марьинское, где враг штурмует Новомихайловку и Георгиевку, и Ореховское, группировка врага, которая собралась там, преобладает в личном составе группировки на Авдеевском направлении.
Глава Авдеевской МВА продолжает работать в городе и призывает людей к эвакуации. Ранее Виталий Барабаш в интервью рассказывал о реальности в Авдеевке и возможно ли ее восстановление.
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