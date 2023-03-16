Весь театр — куча камней, и они кричат! Истории выживших во время авиаудара по драмтеатру Мариуполя

Сегодня, 16 марта, годовщина одного из самых больших и кровавых терактов, которые совершила Россия в Украине.
В этот день вражеский самолет сбросил на здание Мариупольского драмтеатра две сверхмощные бомбы весом по 500 кг каждая.
Те, кому удалось выжить в этот день, поделились воспоминаниями. Их истории об ужасном террористическом акте поражают.
Наталья Гребенецкая вспоминает:
— Мгновение… Вспышка… Потолок падает на нас.
16 марта 2022 года около десяти утра в центре города раздался взрыв. В драмтеатре и вокруг полно людей, пришедших туда в надежде на спасение.
Реконструировать хронологию этих событий помогают пятеро очевидцев. Все они в момент удара были либо внутри, либо рядом с театром.
Наталья Гребенецкая пришла в театр с сыном и мужем. Здесь можно было не только переночевать, но и поесть. Еду готовили на костре рядом. Массово в театр люди начали приходить с 5 марта в надежде, что отсюда будет эвакуация. 10 марта в театре уже было более тысячи человек.
14 марта спутники зафиксировали у театра огромную надпись на русском языке “Дети”. В тот же день с площади отправляется первая эвакуационная колонна. Это дает надежду, и люди со всех концов города продолжают собираться именно в этом месте.
Утром 16 марта Мария Кутнякова с семьей и соседями пешком под обстрелами дошла до театра. Пошла навестить дядю, который жил рядом. Когда возвращалась, услышала, как летит самолет. Через мгновение раздался взрыв.
Я просто легла на землю. Когда я начала подходить к скверу, увидела над деревьями дым. Видела огромный кусок крыши, — вспоминает Мария.
Я просто легла на землю. Когда я начала подходить к скверу, увидела над деревьями дым. Видела огромный кусок крыши, — вспоминает Мария.
В театре все это время жили и его сотрудники. Этот страшный взрыв ужаснул всех. Вера Лебединская вспоминает:
Один выход был и вход. Мы выскочили в вестибюль… Ребенок мертв… Еще один человек… Очень много людей было, — говорит он.
Один выход был и вход. Мы выскочили в вестибюль… Ребенок мертв… Еще один человек… Очень много людей было, — говорит он.
Дмитрий Муранцев говорит:
— Весь драмтеатр — это просто гора камней. И эти камни кричат.
Я очень боялся, что мы живыми останемся под завалами и будем долго умирать, задыхаясь, — признается мужчина.
Я очень боялся, что мы живыми останемся под завалами и будем долго умирать, задыхаясь, — признается мужчина.
Наталья и Евгений, в это время начинают искать отца. Мария Кутнякова, рискуя жизнью, заходит в горящий театр спасать близких. Они выжили. Российская пропаганда сразу включает свои мощности, пытаясь убедить, что театр взорвали азовцы. Но те, кто был там, говорят, что это был авиаудар. Циничный и прицельный. Враг точно знал, что там сотни людей и точно видел надпись на русском “Дети”.
Театралов из Мариуполя, которым удалось выжить, приютили коллеги в Ужгороде. За десять месяцев они поставили четыре премьеры. Ужасы пережитого воспроизвели в документальном спектакле под названием Мариупольская драма.
Накануне удара по драмтеатру оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Поэтому в театре нашли укрытие многие беременные и роженицы. Ранее мы рассказывали об обстреле роддома в Мариуполе в годовщину трагедии.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!