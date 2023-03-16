Україна

Увесь театр — купа каміння, і воно кричить! Історії тих, хто вижив під час авіаудару по драмтеатру Маріуполя

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV Ольга Читайло Світлана Ковбиця 16 Березня 2023, 21:30
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії

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