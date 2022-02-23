Чрезвычайное положение в Украине — все, что известно

Совет национальной безопасности и обороны предложил ввести режим чрезвычайного положения на территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об этом на брифинге 23 февраля 2022 года.

— На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. В зависимости от территории и того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, выписанных в соответствии с законодательством О правовом режиме чрезвычайного положения.

Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать решение, — заявил Данилов.

Что изменится после введения чрезвычайного положения

Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Возможно ограничение определенного движения транспорта;

Дополнительный осмотр транспорта;

Проверка документов у физических лиц.

Это вопросы, которые являются превентивными для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие и у нас работала экономика.

Главная задача, которую ставит перед собой Российская Федерация — через внутреннюю дестабилизацию достичь своей цели. Для предотвращения этих вещей сегодня было принято такое решение.

Что далее

После решения СНБО и указа президента чрезвычайное положение должна утвердить Верховная Рада.

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады уже завершилось.

В 17:00 должно начаться внеочередное заседание, в ходе которого парламент рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине, сообщает украинский общественный и политический деятель, председатель партии Голос Кира Рудык в своем Telegram-канале.

Данилов отметил, что на обычной жизни украинцев чрезвычайное положение не отразится радикально.

Комендантские часы во время чрезвычайного положения будут объявлять только в случае необходимости.

В случае атаки на Киев или любой другой город — отпор будет предоставлен мгновенно и введено военное положение.

Количество резервистов на сегодня будет составлять 36 тысяч человек.

Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимо и взвешено, — заявляет Служба безопасности Украины.

В заявлении отмечено, что все эти дестабилизационные факторы находятся под особым вниманием СБУ.

И введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты для их нейтрализации, улучшения защиты объектов критической инфраструктуры и общественного порядка, недопущения диверсий, противодействия другим проявлениям гибридной войны.

— В то же время обращаем ваше внимание – введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены. Ведь каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

Также нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков — речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен. Пока нет оснований для тревоги.

На сколько вводится чрезвычайное положение в Украине

Чрезвычайное положение в Украине вводится сроком 30 суток.

В случае необходимости ЧП будет продлено президентом еще на 30 суток.

В отдельных местностях чрезвычайное положение может вводиться на 60 суток.

В Донецкой и Луганской областях есть отдельный режим, урегулированный украинским законодательством. Они находятся в другой юридической зоне, поэтому там ЧП введено с 2014 года, — добавил Данилов на брифинге.

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