Надзвичайний стан в Україні — все, що відомо

Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про це на брифінгу 23 лютого 2022 року.

— На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської областей, буде введено надзвичайний стан. Залежно від території й того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з законодавством Про правовий режим надзвичайного стану.

Обласні комісії, в які входитимуть представники всіх органів державної та місцевої влади, ухвалюватимуть рішення, — заявив Данілов.

Що зміниться після введення надзвичайного стану

Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства.

Може бути обмеження певного руху транспорту;

Додатковий огляд транспорту;

Перевірка документів у фізичних осіб.

Це питання, які є превентивними для того, щоб у країні зберігався спокій та у нас працювала економіка.

Головне завдання, яке перед собою ставить Російська Федерація — через внутрішню дестабілізацію досягти своєї мети. Для запобігання цим речам сьогодні було ухвалене таке рішення.

Що далі

Після рішення РНБО й указу президента надзвичайний стан має затвердити Верховна Рада.

Текст указу президента:

Наразі сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради скінчилося.

О 17:00 має розпочатися позачергове засідання, під час якого парламент розгляне питання запровадження надзвичайного стану в Україні, повідомляє українська громадська та політична діячка, голова партії Голос Кіра Рудик у своєму Telegram-каналі.

Данілов зауважив, що на звичайному житті українців надзвичайний стан не відбиватиметься радикально.

Комендантські години під час надзвичайного стану оголошуватимуть лише у разі необхідності.

У разі атаки на Київ чи на будь-яке інше місто — відсіч буде надана миттєво і введений воєнний стан.

Кількість резервістів на сьогодні становитиме 36 тисяч осіб.

Рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим, — заявляє Служба безпеки України.

У заяві зазначено, що усі ці дестабілізаційні фактори заходяться під особливою увагою СБУ.

І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни.

– Водночас звертаємо вашу увагу – введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку.

Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків — мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано.

Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки.

На скільки вводиться надзвичайний стан в Україні

Надзвичайний стан в Україні вводиться на строк 30 діб.

У разі необхідності НС буде продовжений президентом ще на 30 діб.

В окремих місцевостях надзвичайний стан може запроваджуватися на 60 діб.

У Донецькій і Луганській областях є окремий режим, він урегульований українським законодавством. Вони знаходяться в іншій юридичній зоні, тож там НС введений з 2014 року, — додав Данілов на брифінгу.

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