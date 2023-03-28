Спали по два часа в сутки, не ели три дня — как работает Центр для маломобильных людей в Днепре

В Днепре уже год действует Центр временного размещения маломобильных пожилых людей и людей с инвалидностью, которых эвакуировали с горячих точек.

Буквально пару дней назад привезли мужчину, снятого с пятого этажа дома. Он там был сам, судя по всему, он сказал, что не ел трое суток.

Так об одном из подопечных рассказывает волонтер команды эвакуации БО Восток SOS в Днепре Ольга Владимирова.

В течение года Центр принял около 2000 человек. В настоящее время здесь 150 койко-мест и 76 постояльцев. О людях с недостатками здоровья ежедневно заботятся шесть санитаров, есть полноценное питание. А недавно в Центре появилась возможность реабилитации — организация получила международный грант.

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Главное, говорят здесь, чтобы люди из горячих точек знали, что им есть куда ехать.

С линии фронта их вывозят волонтеры и расселяют в специальных условиях. Кроме того, в Центре помогают восстановить утраченные документы.

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