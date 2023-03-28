Украина

Спали по два часа в сутки, не ели три дня — как работает Центр для маломобильных людей в Днепре

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 28 марта 2023, 13:00

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