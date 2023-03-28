Спали по дві години на добу, не їли три дні — як працює Центр для маломобільних людей у Дніпрі

У Дніпрі уже рік діє Центр тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, яких евакуювали з гарячих точок.

Буквально кілька днів тому привезли чоловіка, якого зняли з п’ятого поверху будинку. Він там був сам, судячи з усього. Сказав, що не їв три доби.

Так про одного з підопічних розповідає волонтерка команди евакуації БО Восток SOS у Дніпрі Ольга Владимирова.

Протягом року Центр прийняв майже 2000 осіб. Нині тут 150 ліжкомісць і 76 постояльців. Про людей з вадами здоров’я щоденно піклуються шість санітарів, є повноцінне харчування. А нещодавно у Центрі з’явилася і можливість реабілітації — організація отримала міжнародний грант.

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Головне, кажуть тут, щоб люди із гарячих точок знали, що їм є куди їхати.

З лінії фронту їх вивозять волонтери й розселяють у спеціальних умовах. Крім того, у Центрі допомагають відновити втрачені документи.

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