Україна

Спали по дві години на добу, не їли три дні — як працює Центр для маломобільних людей у Дніпрі

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 28 Березня 2023, 13:00

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