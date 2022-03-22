Цифровой железный занавес для России и открытие рынка для Украины – разговор с Михаилом Федоровым

Пока на Россию опускается цифровой железный занавес, многие современные IT и финансовые компании наоборот открывают для себя украинский рынок.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров отреагировал на запрет работы социальных сетей Facebook и Instagram в России.
Реакция российских властей на Facebook и Instagram — это реакция на то, что через эти каналы наше общество доносило до россиян правду, — отметил министр.
Реакция российских властей на Facebook и Instagram — это реакция на то, что через эти каналы наше общество доносило до россиян правду, — отметил министр.
Смотри, как Украина борется с российской пропагандой.
Благодаря изобретателю Илону Маску Украина получила доступ к Starlink и несколько партий установок для него, чтобы пользоваться быстрым интернетом. Читай, как подключиться к Starlink.