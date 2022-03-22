Цифрова залізна завіса для Росії та відкриття ринку для України — розмова з Михайлом Федоровим

Поки на Росію опускається цифрова залізна завіса, багато сучасних IT та фінансових компаній навпаки — відкривають для себе український ринок.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на заборону дії соціальних мереж Facebook та Instagram в Росії.

Реакція російської влади на Facebook та Instagram — це реакція на те, що через ці канали наше суспільство доносило до росіян правду, — зазначив міністр.

Дивися, як України бореться з російською пропагандою.

Завдяки винахіднику Ілону Маску Україна отримала доступ до Starlink та кілька партій установок для нього, щоб мати змогу користуватися швидким інтернетом. Читай, як під’єднатися до Starlink.