Больницы банкротят — почему принцип “деньги ходят за пациентом” не оправдал себя

Украинская медицина на четвертый год вторжения попала в перечень отраслей, демонстрирующих ощутимое экономическое падение. По состоянию на февраль 2025 года около 2 тысяч объектов медучреждений повреждены, а более 300 разрушены.

Медицина испытывает и другие боли: врачей и среднего медперсонала катастрофически не хватает. Так же по весу золота реабилитологи, психологи и травматологи.

Ударила война и по финансированию заведений. Уже семь лет больницы в Украине финансируют по принципу “деньги ходят за пациентом”. Медицинская реформа преследовала цель преодолеть коррупцию в системе и обеспечить качественное лечение для пациентов бесплатно.

Однако на практике это удается не всегда. Стоимость даже платных услуг не рыночная, а значит, не конкурентна. Качественные бесплатные медуслуги, особенно имеющие дорогую себестоимость, это путь больниц к банкротству.

Реформа “деньги ходят за пациентом”: в чем его суть

Принцип “деньги ходят за пациентом” — основа медицинской реформы, введенной в 2018. Идея — не финансировать заведение в целом, то есть койкоместа, а выделять средства на конкретную услугу конкретному пациенту. За эти деньги заведение должно и обеспечить лечение, и свое существование.

Денежные средства выделяет Национальная служба здоровья, она же определяет стоимость лечебных услуг. Директор Киевской городской больницы №10 Владимир Ярый сотрудничеством с НСЗУ в целом доволен, однако говорит, что некоторые тарифы совсем нерыночные.

— Часто к нам попадают люди с поражением печени, поджелудочной железы. Это длительное и поэтапное лечение. Эти этапы предполагают, что у человека может быть два или даже три оперативных вмешательства. А цена будет той же.

Чтобы спасти жизнь человека, врачи выполняют все три этапа оперативных вмешательств, хотя средств не хватает. Поэтому медучреждения вынуждены расширять оказание помощи другим услугам. Приходится уже во время лечения опрокидывать деньги с одной услуги на другую, которая недофинансирована.

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Почему реформа не работает как следует

Не всегда обоснованные тарифы — только одна из проблем, на которые жалуются медики.

Пациенты говорят, что не всегда могут получить задекларированную услугу бесплатно, а иногда сами врачи навязывают ее, чтобы получить больше компенсации. Скажем, требуют проделать анализы в конкретной больнице.

За семь лет и авторы, и противники реформы признают, что воплотить задуманное полностью не удалось. Хотя система жива, финансирование недостаточно.

И именно поэтому НСЗУ не может качественно выполнять задачи, чтобы заказывать услуги для тысяч заведений и миллионов людей.

Нужна большая и компетентная команда. Но зарплаты невысокие, финансирование не увеличивается и даже уменьшается. В результате служба может прописать услугу, которую выполнить невозможно, но контракт все равно заключает.

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Чем аргументируют в НСЗУ

В службе уверяют, что пытаются решить проблемы, в частности, усиливают контроль за заведениями. Об этом свидетельствует количество больниц, потерявших финансирование из-за невыполнения условий.

Например, если в родильном не принимали родов, то это свидетельствует о том, что это заведение непопулярно. Возможно, не предоставляет качественные услуги и выделяемые ему средства, лучше отдать другому.

Глава НСЗУ Наталья Гусак утверждает, что по пакету Роды разорвали контракт для 124 заведений. В целом, 404 заведения потеряли финансирование из-за невозможности предоставить качественные услуги. Кроме того, ввели штрафные санкции за невыполнение условий договоров.

С тем, что расчеты тарифов не всегда точны, руководитель соглашается, но говорит, сделать это совершенно невозможно. Поэтому если больница впоследствии перебрасывает средства с одной услуги на другую, считает нормальной практикой.

Есть разные клинические случаи. Кому есть потребность предоставлять, назначать ту или иную диагностику, для кого нет нужды. Есть и разные клинические случаи по расходам на лекарственные средства.

Финансирование, хоть и не такое, которое хотелось бы, но потребности пациентов обеспечивает. По закону на программу медицинских гарантий должны выделять 5% ВВП, а это где-то 360 млрд грн. Сейчас фактически было выделено более 170 млрд грн.

Врачи и эксперты согласны, что идея медицинской реформы была верна. Принципами работы НСЗУ довольны, но сейчас важно не потерять то, что строили годами, то есть выделять больше и вкладывать деньги в развитие самого НСЗУ.

В то же время больницы тоже должны адаптироваться к новым условиям, ведь принцип “деньги ходят за пациентом” предполагает конкуренцию. И чтобы получить право предоставлять услугу, нужно доказать, что ты можешь предоставить ее качественно.

Напомним, что в работе семейных врачей недавно ввели изменения.

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