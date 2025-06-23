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Больницы банкротят — почему принцип “деньги ходят за пациентом” не оправдал себя

Ольга Читайло 23 июня 2025, 19:00

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