Добро пожаловать домой! Украина провела очередной обмен пленных с Россией

Сегодня, 19 апреля, состоялся пятый обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 76 украинцев.
Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц, — написала она.
Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц, — написала она.
Напомним, предыдущий (четвертый) обмен пленными состоялся 14 апреля по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Тогда домой вернулись 30 человек: 5 офицеров, 17 военнослужащих рядового состава, 8 гражданских, в том числе одна женщина.
Началась вторая фаза войны — битва за Восток и Юг. Читай, что рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович о битве за Донбасс и ракетных ударах по украинским городам.