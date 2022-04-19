РФ сейчас воюет по учебникам: Арестович о битве за Донбасс и ракетных ударах по украинским городам

Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, сколько еще Россия будет обстреливать наше государство ракетами, чем вероятнее всего закончится битва за Донбасс и решится ли РФ ударить по базе НАТО.

У нас не должно быть никаких иллюзий, поскольку ракетные удары по нашим территориям будут продолжаться до последнего дня войны.

Безопасных мест пока нет. Поэтому, если звучит воздушная тревога, нужно идти в укрытие или пользоваться правилом двух стенок.

У врага еще очень много боеприпасов. Обычно Россия применяет ракеты воздушного базирования, которые в свое время Украина передала РФ по результатам Будапештского меморандума. И в этом тоже большая ирония.

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Таких ракет у них еще сотни, а ввиду того, что в залпе обычно от пяти до десяти снарядов, можно посчитать, на сколько еще ракетных залпов у врага осталось.

Конечно, Москва прибережет определенный запас на “страшную” войну с НАТО, которой так грезит. Однако по крайней мере еще месяц российские военные будут бить по мирным городам Украины.

О битве за Донбасс

Нужно понимать, что наступление на Восток Украины длится уже около 12 дней. Все ожидают подобных действий, которые случились 24 февраля, когда навалилась огромная страшная сила. Но даже она никого не победила, получила по зубам и вынуждена была отойти.

Теперь они начали воевать по учебникам, а не так, как их недалекие генералы планировали.

Они стараются, а это значит, что поскольку у российской армии очень плохая разведка, они накопили под Изюмом определенное количество войск и пытаются продвигаться дальше отдельными ротами. Таким образом они пытаются найти слабые места в нашей обороне.

На Юге они начали действовать только позавчера, потому что теперь хотят окружить украинские силы. Однако это последний оперативный резерв РФ, отмечает Арестович.

Те силы, которые они накопили за это время, все равно недостаточны. Российским военным пришлось изменить задание, когда им нужно было продвинуться в сторону Днепра и Запорожья.

Теперь российские оккупанты хотят окружить Краматорск и Славянск, а также, возможно, взять Рубежное, Попасную и Северодонецк.

Но несмотря на огромную артиллерийскую подготовку, врагу не удалось продвинуться дальше. Наши же войска успешно идут в контрнаступление.

Если так случится, что РФ захочет нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия Украине, то война после этого продлится трое суток, уверяет Арестович.

Напомним, ранее мы публиковали актуальную карту боевых действий в Украине и опасные направления 19 апреля.