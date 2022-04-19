Україна

РФ зараз воює за підручниками: Арестович про битву за Донбас та ракетні удари по українських містах

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 15:45

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