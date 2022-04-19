РФ зараз воює за підручниками: Арестович про битву за Донбас та ракетні удари по українських містах

Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, скільки Росія ще буде обстрілювати нашу державу ракетами, чим найімовірніше закінчиться битва за Донбас та чи наважиться РФ вдарити по базі НАТО.

У нас не має бути жодних ілюзій, оскільки ракетні удари по нашим територіям триватимуть до останнього дня війни.

Безпечних місць наразі не існує. Тому, якщо звучить повітряна тривога, то потрібно йти у сховище або ж користуватись правилом двох стінок.

У ворога ще дуже багато боєприпасів. Він зазвичай б’є ракетами повітряного базування, які свого часу Україна передала РФ за результатами Будапештського меморандуму. І в цьому теж полягає велика іронія.

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Таких ракет у них ще сотні, а зважаючи на те, що у залпі зазвичай їх від п’яти до десяти, то можна порахувати, на скільки ще ракетних залпів залишилось боєприпасів.

Звісно, росіяни залишать певний запас на “страшну” війну з НАТО, якою вони марять. Проте принаймні ще місяць ворожа армія матиме чим бити по мирних містах України.

Про битву на Донбасі

Спочатку потрібно розуміти, що наступ на схід України йде вже близько 12 діб. Усі очікують таких же дій, як були 24 лютого, коли навалилась величезна страшна сила. Проте вона нікого не перемогла, отримала по зубах та відкотилась назад.

Тепер Росія почала воювати по підручниках, а не так як їхні недалекі генерали планували.

Вони докладають зусиль, а це означає, що оскільки у російської армії дуже погана розвідка, вони накопичили під Ізюмом певну кількість військ і намагаються просуватись далі окремими ротами. Таким чином вони намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні.

З півдня вони почали діяти лише від позавчора, оскільки тепер хочуть взяти українські сили в облогу. Але це вже останній оперативний резерв РФ, каже Арестович.

Тих сил, які Росії вдалося накопичити за цей час, все одно недостатньо. Ворожій армії довелося змінити попереднє завдання, коли їм потрібно було просунутись до Дніпра та Запоріжжя.

Тепер російські окупанти хочуть оточити Краматорськ і Слов’янськ, а також, можливо, взяти Рубіжне, Попасну та Сєверодонецьк.

Та поки, незважаючи на величезну артилерійську підготовку, ворогу не вдалось просунутись далі. Тим часом українські війська успішно йдуть у контрнаступ.

Якщо ж так станеться, що РФ захоче завдати удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї Україні, то війна після цього триватиме лише доби три, запевняє Арестович.

Нагадаємо, раніше ми публікували актуальну карту бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 19 квітня.