Україна

Ласкаво просимо додому! Україна провела черговий обмін полонених з Росією

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 19:15
Обмін полоненими 19 квітня - 76 українців повернулися додому

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0:03:26
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