Ласкаво просимо додому! Україна провела черговий обмін полонених з Росією

Сьогодні, 19 квітня, відбувся п’ятий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 76 українців.
Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб, — написала вона.
Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб, — написала вона.
Нагадаємо, попередній (четвертий) обмін полоненими відбувся 14 квітня за наказом президента України Володимира Зеленського. Тоді додому повернулися 30 осіб: 5 офіцерів, 17 військовослужбовців рядового складу, 8 цивільних, зокрема одна жінка.
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