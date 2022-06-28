Насильнику все равно, на каком языке говорит жертва — Зеленская об обвинении русскоязычных в Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своем отношении к русскому языку в нашей стране. По ее словам, никто не имеет права диктовать украинским защитникам, на каком языке проявлять свой патриотизм.

Об этом первая супруга президента заявила в интервью немецкому телеканалу WELT.

Россияне как насильники

По мнению Зеленской, Россия разрушает русскоязычные города так же жестоко, как и украиноязычные. РФ, как и насильнику, безразлично, на каком языке кричит жертва.

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Несмотря на заявления Путина о том, что целью так называемой спецоперации является “защита русскоязычного населения”, обвинять украинцев в нападении на нашу страну не стоит.

Первая леди сравнила это с обвинениями жертвы в том, что насилие произошло из-за мини-юбки. Но виноват всегда обидчик.

Я считаю, что если преступник хочет напасть, ему в конце концов все равно, на каком языке говорит жертва. Это доказывает, в частности, пример плохого обращения с Мариуполем.

— Это похоже на неудачное утверждение, что изнасилование происходит из-за мини-юбки. Жуткая попытка оправдания — изнасилования происходят из-за насильников, — отметила Зеленская.

Впрочем, она подчеркнула, что действительно за время полномасштабной войны многие украинцы сознательно отказались от использования русского языка. Но это произошло не по принуждению, а по собственному желанию граждан.

Владимир Зеленский также прокомментировал свое отношение к русскому и другим языкам в Украине в обращении по случаю Дня Конституции.

И наш государственный язык — украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем.

Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на крымскотатарском, и на польском, и на русском, и на белорусском, и на молдавском, и на венгерском, и на румынском, на грузинском и на многих других языках!

— Ведь что такое зло — понятно без слов. И побеждать его можно без слов, — отметил он.

После полномасштабного вторжения РФ многие публичные лица вспомнили о родном языке и показали свою гражданскую позицию, отказавшись от использования русского.

Читай, кто из звезд перешел на украинский во время войны.

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