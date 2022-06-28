Ґвалтівнику все одно, якою мовою говорить жертва — Зеленська про звинувачення російськомовних в Україні

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про своє ставлення до російської мови в нашій державі. За її словами, ніхто не має права диктувати українським захисникам, якою мовою проявляти свій патріотизм.

Про це перша леді заявила в інтерв’ю німецькому телеканалу WELT.

Росіяни як ґвалтівники

На думку Зеленської, Росія руйнує російськомовні міста так само жорстоко, як і українськомовні. РФ, як і ґвалтівнику, байдуже, якою мовою кричить жертва.

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Попри заяви Путіна, що метою так званої спецоперації є “захист російськомовного населення”, звинувачувати українців у нападі на нашу країну не варто.

Перша леді порівняла це зі звинуваченнями жертви ґвалтівника в тому, що насилля відбулось через міні-спідницю. Але винен завжди кривдник.

Я вважаю, що коли злочинець хоче напасти, йому, зрештою, все одно, якою мовою говорить жертва. Це доводить, зокрема, приклад поганого поводження з Маріуполем.

— Це схоже на невдале твердження, що зґвалтування відбувається через міні-спідниці. Моторошна спроба виправдання — зґвалтування відбуваються через ґвалтівників, — зазначила Зеленська.

Утім, вона підкреслила, що справді за час повномасштабної війни багато українців свідомо відмовились від використання російської мови. Але це сталося не через примус, а за власним бажанням громадян.

Володимир Зеленський також прокоментував своє ставлення до російської та інших мов в Україні у зверненні з нагоди Дня Конституції.

І наша державна мова — українська. І ми поважаємо всі інші мови. Жодної не утискаємо.

Тому за Україну сьогодні воюють і українською, і кримськотатарською, і польською, і російською, і білоруською, і молдовською, і угорською, і румунською, грузинською та багатьма іншими мовами!

— Бо що таке зло — зрозуміло без слів. І перемагати його можна без слів, — зазначив він.

Після повномасштабного вторгнення РФ багато публічних осіб згадали про рідну мову та показали свою громадянську позицію, відмовившись від використання російської.

Читай, хто з зірок перейшов на українську під час війни.

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