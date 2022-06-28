Україна

Ґвалтівнику все одно, якою мовою говорить жертва — Зеленська про звинувачення російськомовних в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Червня 2022, 19:00
Олена Зеленська про ставлення до російської мови в Україні

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