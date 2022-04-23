Это только вопрос времени! Новое обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинскому народу и миру.

Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления.

Это только вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир.

Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они могут продолжать ракетный террор против наших людей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Но то, что они уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией. Будем настаивать на этом и дальше на переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет. Поэтому это – правда.

Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность.

Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.

Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, что строили и нацисты в свое время.

Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в русскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей в надежде, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины.

Сегодня для христиан восточного обряда была Великая суббота. День между распятием и воскресением. Похоже, Россия застряла именно в таком дне. В годы. В дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет.

Но воскресение будет. Жизнь победит смерть. Правда победит любую ложь. А зло будет наказано. И России придется снова изучить эти истины, это только вопрос времени.

Читать по теме Подонки вонючие! Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел Одессы россиянами 23 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Одессы 23 апреля.

Смотри полное видео обращение Зеленского 23 апреля:

Напомним, сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Зеленского в метро Киева с участием украинских и иностранных медиа.