Украина

Это только вопрос времени! Новое обращение Зеленского к украинцам

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 24 апреля 2022, 00:10
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Реакція Зеленського на обстріл Одеси росіянами 23 квітня
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Прес-конференція Зеленського 23 квітня
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского 23 апреля главные тезисы и полное видео
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