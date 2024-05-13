Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления

В Харьковской области идут ожесточенные бои за ряд населенных пунктов вблизи Волчанска и Липцов, на интерактивной карте Deep State обозначены как оккупированные врагом шесть сел области, однако в Харьковской ОГА пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Там заявляют: ситуация сложная, но контролируемая. Волчанск, Липцы и другие пограничные пункты на севере почти круглосуточно под вражеским огнем. Поступила информация о двух раненых жителях.

Из опасных районов вывозят население — с 10 мая уже эвакуировали 5762 человека. Причин для эвакуации жителей Харькова пока нет, уверяет начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов также добавляет, что паники в городе нет, даже заведения питания готовятся к летнему сезону.

Сейчас также смотрят

В Харьков эвакуируются только жители из прифронтовых сел.

Номер горячей линии для эвакуации: 0 800 339 291.

Эвакуация также продолжается и из поселка Липцы. Рядом идут тяжелые бои, прилетает в жилые дома, оставаться — опасно.

— Все разбито: магазины, аптеки, две школы, больница. Там жизни нет, света и газа нет, — рассказывает женщина, которая эвакуировалась из Липцов.

Известно, что 70% эвакуированных находят жилье самостоятельно, остальных селят в общежития Харькова.

Отслеживать события на поле боя можно по карте боевых действий, которую мы публикуем ежедневно. Там ты также найдешь аналитику западных экспертов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.