Там життя немає! Евакуація цивільних з Харківської області: населені пункти та напрямки

На Харківщині точаться запеклі бої за низку населених пунктів поблизу Вовчанська та Липців, на інтерактивній мапі Deep State позначено як окуповані ворогом шість сіл області, однак у Харківській ОВА поки не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Там заявляють: ситуація складна, але контрольована. Вовчанськ, Липці та інші прикордонні пункти на півночі майже цілодобово під ворожим вогнем. Надійшла інформація про двох поранених жителів.

Із небезпечних районів вивозять населення — з 10 травня вже евакуювали 5762 людини. Причин для евакуації жителів Харкова наразі немає, запевняє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Мер Харкова Ігор Терехов також додає, що паніки у місті немає, навіть заклади харчування готуються до літнього сезону.

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До Харкова евакуюються лише жителі з прифронтових селищ.

Номер гарячої лінії для евакуації: 0 800 339 291.

Евакуація також триває і з селища Липці. Поряд точаться важкі бої, прилітає у житлові будинки, залишатися — небезпечно.

— Все розбите: магазини, аптеки, дві школи, лікарня. Там життя немає, світла та газу немає, — розповідає жінка, яка евакуювалася з Липців.

Відомо, що 70% евакуйованих знаходять житло самостійно, решту селять до гуртожитків Харкова.

Відстежувати події на полі бою можна за картою бойових дій, яку ми публікуємо щодня. Там ти також знайдеш аналітику західних експертів.

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