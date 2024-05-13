Україна

Там життя немає! Евакуація цивільних з Харківської області: населені пункти та напрямки

Тетяна Доцяк 13 Травня 2024, 12:00

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