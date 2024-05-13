Карта бойових дій 13 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 13 травня — динамічна та наповнена новими даними щодо російської війни проти України. Останні дні українці прикуті до екранів карти бойових дій через спроби росіян захопити прикордонний Вовчанськ, що розташований менш як за десять кілометрів від кордону з Росією.

Яка ситуація на карті бойових дій станом на сьогодні, 13 травня 2024 року, розповідаємо далі.

Не забудь задонатити на потреби військових. Сьогодні це обовʼязок усіх українців.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський наступ на Вовчанськ значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії.

Схоже, що російські сили намагаються оточити Вовчанськ. Російські війська також все частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 травня 2024 року

Генштаб повідомляє про бої на Харківському напрямку. Ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе. Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 — ще тривають. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до пʼяти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. На цей час ворог має тактичний успіх. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник зберігає свою військову присутність у російських районах, що межують з українською Чернігівською та Сумською областями. Ворог проводить підрив, продовжує обстріли українських населених пунктів з території Росії та збільшує концентрацію розмінування вздовж державного кордону України. На Харківському напрямку ворог здійснив десять атак біля Лук’янців, Глибокого, Вовчанська, Бугруватки (Харківська область). Противник завдав авіаударів по околицях Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ (Харківська область). Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили понад 20 населених пунктів, серед яких Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ (Харківська область). На Куп’янському напрямку українські захисники відбили девʼять атак в околицях Петропавлівки, Берестового (Харківська область), Стельмахівки, Андріївки (Луганська область), де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаудару в районі Іванівки (Харківська область). Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько десяти населених пунктів, серед яких Синьківка, Іванівка, Берестове (Харківська область). На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак у районах Новоєгорівки, Маківки, Серебрянського лісництва (Луганська область), Терни (Донецька область), де ворог, використовуючи повітряні атаки, намагався прорвати оборону України. Противник завдав авіаудару в районі Твердохлібове (Луганська область). Ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад десять населених пунктів: Макіївка, Невське (Луганська область), Терни, Ямполівка (Донецька область). На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили десять атак в околицях Білогорівки (Луганська область), Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Роздолівки (Донецька область). Противник завдав авіаудару в районі Білогорівки (Луганська область). Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Виїмка, Роздолівка, Переїзне (Донецька область). На Краматорському напрямку українські захисники відбили 16 атак в околицях Григорівки, Нового, Андріївки та півдні Іванівського (Донецька область), де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад десять населених пунктів, серед яких Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка (Донецька область). На Торецькому напрямку противник не провів наступальних операцій, однак завдав авіаударів по околицях Дружби та Нью-Йорка (Донецька область). На Покровському напрямку українські захисники відбили 30 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове (Донецька область), де ворог за підтримки повітря намагався вивести українські війська з позицій. Також ворог завдав авіаударів по околицях Олександрополя, Воздвиженки, Вовчого, Новоселівки Першої (Донецька область). Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили близько 20 населених пунктів, серед яких Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське (Донецька область).

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога біля Красногорівки (Донецька область), де окупанти, застосовуючи авіаудари, зробили чотири спроби прорвати українську оборону. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько десяти населених пунктів, серед яких Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка (Донецька область).

На Времівському напрямку українські захисники відбили 16 атак в околицях Водяного, Урожайного та Старомайорського (Донецька область), де ворог намагався вигнати українські підрозділи з позицій. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Урожайне та Старомайорське (Донецька область).

На Гуляйпільському напрямку противник не вів жодних наступальних (штурмових) операцій, однак обстріляв артилерійськими та мінометними снарядами населені пункти Червоне та Зелений Гай (Запорізька область).

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми позицій українських захисників в районі Роботиного (Запорізька область). Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад десять населених пунктів, серед яких Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки (Запорізька область).

На Придніпровському напрямку ворог не вів наступальних (штурмових) операцій протягом доби 12 травня. Противник завдав авіаудару в районі Львового (Херсонська область). Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили близько 20 населених пунктів, серед яких Миколаївка, Ольгівка, Львове, Кринки (Херсонська область).

12 травня ВПС України завдали ударів по одній артсистемі, одній станції РЕБ, одному посту управління БПЛА, 15 концентраціях військ, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Стеж також за картою повітряних тривог, аби не пропустити небезпеку та перейти до укриття.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.