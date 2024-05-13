Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 мая — динамичная и наполнена новыми данными о российской войне против Украины. Последние дни украинцы прикованы к экранам карты боевых действий из-за попыток россиян захватить пограничный Волчанск, который находится менее чем в десяти километрах от границы с Россией.

Какова ситуация на карте боевых действий по состоянию на сегодня, 13 мая 2024 года, рассказываем далее.

Не забудь задонатить на нужды военных. Сегодня это обязанность всех украинцев.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российское наступление на Волчанск в значительной степени является следствием молчаливой политики Запада, что украинские силы не могут использовать предоставленные Западом системы для ударов по законным военным целям в России.

Похоже, что российские силы пытаются окружить Волчанск. Российские войска также все чаще обстреливают мосты через близлежащие водоемы, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов.

Также команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 мая 2024 года

Генштаб сообщает о боях на Харьковском направлении. Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка.

Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица, Плетеневка — Тихое.

В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 — еще продолжаются.

Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считает собственные потери. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Противник сохраняет свое военное присутствие в российских районах, граничащих с украинской Черниговской и Сумской областями. Враг проводит подрыв, продолжает обстрелы украинских населенных пунктов с территории России и увеличивает концентрацию разминирования вдоль государственной границы Украины.

На Харьковском направлении враг совершил десять атак возле Лукьянцев, Глубокого, Волчанска, Бугруватки (Харьковская область). Противник нанес авиаудары по окрестностям Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаровка, Томаховка, Юрченково, Волчанск (Харьковская область).

Под артиллерийский и минометный обстрел попали более 20 населенных пунктов, среди которых Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск (Харьковская область).

На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак в окрестностях Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Стельмаховки, Андреевки (Луганская область), где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Ивановки (Харьковская область). Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, среди которых Синьковка, Ивановка, Берестовое (Харьковская область).

На Лиманском направлении Силы обороны Украины отбили 15 атак в районах Новоегоровки, Маковки, Серебрянского лесничества (Луганская область), Терны (Донецкая область), где враг, используя воздушные атаки, пытался прорвать оборону Украины.

Противник нанес авиаудар в районе Твердохлебово (Луганская область). Враг обстрелял из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов: Макеевка, Невское (Луганская область), Терны, Ямполовка (Донецкая область).

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили десять атак в окрестностях Белогоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Раздоловки (Донецкая область). Противник нанес авиаудар в районе Белогоровки (Луганская область). От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздоловка, Переездное (Донецкая область).

На Краматорском направлении украинские защитники отбили 16 атак в окрестностях Григорьевки, Нового, Андреевки и юге Ивановского (Донецкая область), где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более десяти населенных пунктов, среди которых Калиновка, Часов Яр, Клищеевка (Донецкая область).

На Торецком направлении противник не провел наступательных операций, однако нанес авиаудары по окрестностям Дружбы и Нью-Йорка (Донецкая область).

На Покровском направлении украинские защитники отбили 30 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово (Донецкая область), где враг при поддержке воздуха пытался вывести украинские войска с позиций.

Также враг нанес авиаудары по окрестностям Александрополя, Воздвиженки, Волчьего, Новоселовки Первой (Донецкая область). Под артиллерийский и минометный обстрел попали около 20 населенных пунктов, среди которых Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Уманское (Донецкая область).

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага возле Красногоровки (Донецкая область), где оккупанты, применяя авиаудары, предприняли четыре попытки прорвать украинскую оборону. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов, среди которых Острое, Максимильяновка, Константиновка (Донецкая область).

На Времовском направлении украинские защитники отбили 16 атак в окрестностях Водяного, Урожайного и Старомайорского (Донецкая область), где враг пытался выгнать украинские подразделения с позиций. Под артиллерийский и минометный обстрел попали Урожайное и Старомайорское (Донецкая область).

На Гуляйпольском направлении противник не вел никаких наступательных (штурмовых) операций, однако обстрелял артиллерийскими и минометными снарядами населенные пункты Красное и Зеленый Гай (Запорожская область).

На Ореховском направлении враг совершил два штурма позиций украинских защитников в районе Работиного (Запорожская область). Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, среди которых Работино, Новоданиловка, Пятихатки (Запорожская область).

На Приднепровском направлении враг не вел наступательных (штурмовых) операций в течение суток 12 мая. Противник нанес авиаудар в районе Львово (Херсонская область). Под артиллерийский и минометный обстрел попали около 20 населенных пунктов, среди которых Николаевка, Ольговка, Львово, Крынки (Херсонская область).

12 мая ВВС Украины нанесли удары по одной артиллерийской системе, одной станции радиоэлектронной борьбы, одному посту управления БПЛА, 15 концентрациям войск, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Следи также за картой воздушных тревог, чтобы не пропустить опасность и перейти в укрытие.

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