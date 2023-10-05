Во всем виноваты российские пропагандисты? Глава НАПК рассказал, какой на самом деле уровень коррупции в Украине

Вопрос коррупции уже долгое время болезнен для украинцев, ведь во время войны все институты должны действовать вдвое эффективно и направлять свою деятельность на то, чтобы помогать фронту.

Поэтому глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал Вадиму Карпьяку о борьбе с коррупцией в Украине.

О борьбе с коррупцией

Любая война — это война не только армий, но и экономик, институтов и политических систем.

Поэтому очевидно, что украинские институты, в частности, антикоррупционные, должны быть стабильными не только в конкретный момент времени, но и в будущем.

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Государственная антикоррупционная программа содержит определенные меры, которые должны сделать еще более эффективной деятельность НАБУ, антикоррупционной прокуратуры, высшего антикоррупционного суда и НАПК. В частности, речь идет и об увеличении количества детективов в антикоррупционном бюро.

О радикальных антикоррупционных мерах

Радикальные антикоррупционные реформы Украина провела в 2026 и 2019 годах. Это технические правки, позволяющие работать антикоррупционным органам более эффективно.

Вообще, постоянным ответом на то, как сделать работу всех государственных органов, это антикоррупционная государственная программа, меры и решения, которые должно принять правительство.

Какой на самом деле уровень коррупции в Украине

Уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны, согласно исследованиям НАПК, уменьшился. Кроме того, за восемь лет Украина добавила баллы в рейтинге восприятия коррупции. Но низкие места в этом рейтинге являются свидетельством не только того, что Украине нужно предпринимать больше антикоррупционных мер, но и того, что ФСБ, российские ГУР и пропагандисты достаточно успешны.

РФ вкладывает десятки миллиардов евро в то, чтобы показать Украину как несостоятельное и коррумпированное государство. На самом деле у Украины более устойчивые институты и народ, потому что мы деоккупируем свои территории. Фактический уровень коррупции в пять раз ниже уровня ее восприятия. То есть с 2019 года по 2023 год уровень коррупционных практик уменьшился с 27% до 17%.

Украина перестанет существовать, если мы перестанем проводить реформы, направленные на развитие добродетели и преодоления коррупции. Поэтому это вопрос существования для Украины.

У коррумпированных стран в новом открытом мире нет перспектив. Они просто не смогут конкурировать с добродетельными странами.

Также НАПК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів. Читай, как это будет работать по ссылке.

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